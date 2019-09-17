الاقتصاد

المصرف المركزى البحرينى يعلن تغطية إصدار لأذونات الخزانة بقيمة 70 مليون دينار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصرف البحرين المركزى، بأنه تمت تغطية الإصدار رقم 1770 (ISIN BH0009011741) من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التى يصدرها مصرف البحرين المركزى نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

ووفقا لما نشر على الموقع الإلكترونى لصحيفة الأيام البحرينية، تبلغ قيمة هذا الإصدار 70 مليون دينار لفترة استحقاق 91 يومًا تبدأ فـى 28 أغسطس 2019 وتنتهى فى 27 نوفمبر 2019 ، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.90% مقارنة بسعر الفائدة 2.95% للإصدار السابق بتاريخ 14 أغسطس 2019.

وقد بلغ معدل سعر الخصم 99.272% وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 99.247% علمًا بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 110%.

كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار.

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