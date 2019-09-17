شكرا لقرائتكم خبر عن "البحرين الإسلامى" يُدشن خدمة فتح حساب عبر الهاتف باستخدام خاصية التحقق من الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مطلع شهر مارس 2019، أطلق بنك البحرين الإسلامى، حدثاً تكنولوجياً حصرياً بعنوان BisB# وذلك احتفالاً بالذكرى 40 لتأسيسه، وتم الاعلان عن أبرز انجازات البنك وتسليط الضوء على النجاحات التى حققها وذلك خلال جلسة عُقدت فى صالة مركز عيسى الثقافى، شارك فى تقديمها 3 أعضاء من فريق الإدارة التنفيذية بالبنك.

ووفقا لما نشره موقع جرية الأيام البحرينية الإلكترونى، أطلق بنك البحرين الإسلامى –خلال فترة زمنية قياسية– فرعه الرقمى المتكامل فى المملكة، والذى يتيح للزبائن إجراء العديد من المعاملات المصرفية بدون أى تدخل بشرى، منها على سبيل المثال: السحب النقدى بدون بطاقة، وطباعة دفتر الشيكات، وإصدار البطاقات بشكل فورى عبر استخدام كشك مخصص للخدمة الذاتية، بالإضافة إلى فتح حسابات، والتقدم بطلب الحصول على تمويل، أو إدارة السجلات، مع إمكانية إجراء مكالمة فيديو للتحدث مع موظف البنك.

وشهد الحدث المذكور كذلك، إطلاق عدة تصريحات، من ضمنها: إعلان محمود قنّاطى، رئيس الاتصالات المؤسسية والتسويق، النقاب عن العلامة التجارية والشعار الجديد للبنك، بينما أسهبت السيدة دلال الغيص مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد، فى الحديث عن أحدث ابتكارات البنك، والتى تضمنت الحصول على تمويل اضافى خلال 4 دقائق فقط عبر تطبيق الاسلامى الالكترونى، وتسهيلات إجراء المعاملات المصرفية من سحب نقدى وإيداع بدون بطاقة، عبر أى من أجهزة الصراف الآلى التابعة لبنك البحرين الإسلامى، كما ألقى حسان جرار الرئيس التنفيذى لبنك البحرين الإسلامى فى هذا الحدث كلمة مُلهمة، سلط من خلالها الضوء على مدى التطور الذى شهده البنك منذ بدء مسيرته قبل 40 عامًا، ثم قام جرار باستعراض النهج الجديد والجريء الذى يعتزم االبنك انتهاجه مستقبلاً، مؤكداً التزام البنك بالابتكار.

وفى الآونة الأخيرة، نشر البنك أحدث إعلاناته الرقمية بأسلوب رائع، وذلك عن طريق بث الأخبار عبر قناة اليوتيوب التابعة للبنك والتى تمت مشاركتها مع ممثلين عن وسائل الإعلام المحلية، وبتاريخ 26 أغسطس 2019 ، بدأ البث للقناة مع الرئيس التنفيذى للبنك، والذى كشف عن جهود البنك المتمثلة فى "تبسيط المعاملات المصرفية عبر الابتكار".

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وخلال هذا البث أشار حسان جرار، إلى آخر انجازات البنك الرقمية بقوله: "اعتبارًا من اليوم، سيتمكن أيّ زبون جديد من فتح حساب لدى بنك البحرين الإسلامى فى أقل من 5 دقائق فقط، دون الحاجة لزيارة الفرع! وذلك عن طريق تحميل تطبيق الإسلامى الإلكترونى، واستخدام خاصية التعرف على الوجه فى الوقت الفعلى، لتكتمل الإجراءات أثناء احتساء الزبون للقهوة الصباحية".

وأضاف بقوله: «من شأن ذلك أن يُغير جميع المفاهيم الحالية، حيث ستكون العملية برمتها رقمية، مما يعني انعدام المعاملات الورقية، واختفاء الإجراءات المعقدة، وتقلص مدى التدخل البشري إلى أقل حد ممكن.» أعقب ذلك، إعلان الرئيس التنفيذي عن الوجه الجديد للبنك، والذي سيتولى مهمة الإعلان عن جميع ابتكارات البنك المستقبلية. وبعدها، تقدمت السيدة دلال الغيص بعرض لخدمة فتح الحساب الجديدة بمشاركة الشاب البحريني عمر فاروق، البالغ من العمر 25 عامًا، بصفته الوجه الجديد لابتكارات بنك البحرين الإسلامي.

وخلال الجزء الأخير من إعلان البنك الرقمي عبر بث اليوتيوب، اصطحبت موظفة البنك الافتراضية الرقمية "دانة"، الوجه الجديد للبنك الشاب عمر فاروق في جولة مستقبلية في كواليس "عالم دانة الرقمى" حيث أوضحت له القصة من وراء اختيار البنك لوعده المؤسسى.

هذا وقد ساهم إعلان البنك عبر منصة يوتيوب فى تعزيز سمعته ضمن مجال الابتكار، كونه يميل إلى الجرأة والتفكير بشكل مختلف.