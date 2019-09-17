شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة رئيس بنك التنمية الآسيوي من منصبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن تاكيهيكو ناكاو، اليوم،الثلاثاء، استقالته من منصب رئيس بنك التنمية الآسيوي، وسوف تدخل الاستقالة حيز التنفيذ في 16 يناير 2020، وفقا لبيان البنك الذى يتخذ من مانيلا مقرا له.

ووذكرت وكالة الأنباء الصينية أن ناكاو قال في تصريحات لطاقم عمل البنك وأعضاء المجلس "إنني أعلن استقالتي برضا وامتنان شديد، بفضل دعم طاقم العمل وأعضاء المجلس والحكومات الأعضاء حققنا أشياء كثيرة."

ولم يذكر ناكوا، المسؤول الياباني الذي تولى منصب رئيس البنك في 28 أبريل 2013، سبب استقالته.

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وأضاف ناكاو "على الرغم من عدم انتهاء مدتى، حيث أعيد انتخابي في 24 نوفمبر 2016 لتولي فترة جديدة لمدة خمسة أعوام، فإنني أشعر بأن هذا وقت مناسب لأطلب من شخص لديه أفكار جديدة والتزام قوي بالتنمية أن يخلفني. أعلن استقالتي الآن حتى تستطيع المؤسسة إجراء انتقال سلسل لإدارة رئاسة البنك."

وفقا للبيان، سوف يتم انتخاب رئيس جديد للبنك بإجراءات مفتوحة وشفافة وعلى أساس الجدارة.

يمتلك بنك التنمية الآسيوي الذي تأسس عام 1966، 68 عضوا و49 عضوا من منطقة آسيا-المحيط.