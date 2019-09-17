شكرا لقرائتكم خبر عن مصدران: إنتاج النفط السعودى سيعود بأسرع من المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مصدران مطلعان على أحدث التطورات رويترز اليوم الثلاثاء أن إنتاج النفط السعودى سيعود بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا بادئ الأمر عقب هجمات مطلع الأسبوع على منشأتى إنتاج.

وقال أحد المصدرين إن المملكة تقترب من استعادة 70% من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات. وقال المصدر الكبير إن الإنتاج سيعود بالكامل خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.