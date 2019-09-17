غرامات على المتأخرين في تسديد فاتورة «يوليو» .. استعلم عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر «سبتمبر» .. واعرف كيفية التظلم على قيمة الفواتير

الموجز

أعلنت المصرية للإتصالات انتهاء مهلة سداد فاتورة يوليو وفرض غرامات على المتأخرين عن السداد .

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التظلم

فى حالة الرغبة في التظلم على قيمة فواتير التليفون الأرضي على المستخدم تقديم شكواه لشركة المصرية للاتصالات في أقرب فرع لها، أو من خلال التوجه إلى مكاتب خدمة العملاء التابعة للشركة، كما يستطيع أيضًا الاتصال على الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن طريق الرقم المختصر 155 وتسجيل الشكوى بكل سهولة، وسوف يتواصل معه أحد الموظفين والعمل على حلها.

وقد زادت تكاليف تركيب التليفون الأرضى، من 50 إلى 150 جنيها، بحسب ما ذكرته الشركة المصرية للاتصالات WE، وذلك نتيجة لتطوير كبير تقوم به الشركة في البنية التحتية، ما جعلها تتجه إلى هذه الزيادة.