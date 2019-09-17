الموجز
تراجعت أسعار الذهب 3 جنيهات، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بأمس.
وقال نادي نجيب، سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، إن سعر جرام الذهب عيار 21 تراجع اليوم إلى 682 جنيها مقابل 685 جنيها أمس.
وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 585 جنيها، وعيار 24 نحو 779 جنيها، ووصل سعر الجنيه الذهب 5456 جنيها.
وفي سياق متصل انخفضت أسعار الذهب العالمية خلال تعاملات اليوم، حيث شهد سعر الأوقية اليوم تراجعا بنحو 1.51 دولار بنسبة 0.1% مقارنة بنهاية تعاملات أمس، ليسجل 1496.92 دولار في الساعة الثانية عشرة و45 دقيقة ظهرا بتوقيت القاهرة.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تعاود الانخفاض في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.