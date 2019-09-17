تراجع بورصة الكويت بختام التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز.
وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.42% خاسراً 23.88 نقطة ليغلق عند مستوى 5608.91 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.5% خاسراً 30.68 نقطة ليغلق عند مستوى 6069.89 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.21% خاسراً 9.92 نقطة ليغلق عند مستوى 4716.90 نقطة.
وجرى التداول بختام التعاملات على 110.7 مليون سهم بقيمة 32.9 مليون دينار كويتى عبر 6518 صفقة.
وتراجعت 8 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.56%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.64%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.45%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.07%.
وجاء سهم "الشركة الدولية للمنتجعات" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 10%، تليه شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية بنسبة 9.45%، ثم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 8.70%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 24.24% ثم شركة تصنيف وتحصيل الأموال بنسبة 14.29%، ثم شركة منازل القابضة بنسبة 9.87%.
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