شكرا لقرائتكم خبر عن تسوية مديونيات بـ6 مليارات جنيه لمصانع السيراميك مع شركة الغازات وجدولتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شريف عفيفى رئيس شعبة السيراميك باتحاد الصناعات، أن 33 مصنع سيراميك توصلت لتسوية مع الشركة المصرية القابضة للغازات، لسداد مديونية المصانع والبالغة 6 مليارات جنيه، وهى ضمن متأخرات سداد أسعار الغاز للمصانع.

وقال عفيفى لـ"الخليج 365"، إن الحكومة جادة جدا لتنمية الصناعة الوطنية، وجرى خلال الفترة الأخيرة لقاءات عدة مع قيادات الشركة القابضة للغازات برئاسة وسيم وهدان، وتوصلنا إلى توافق بشأن سداد المديونيات القديمة وجدولتها على 4 سنوات.

وبشأن مدد السداد، كشف رئيس شعبة السيراميك، أن سيتم سداد الـ 6 مليارات جنيه على 4 سنوات، على أن تقوم كل شركة عليها مديونية بسداد 5 % مقدم المديونية، على أن يتم فرض 7 % فائدة سنوية على كل شركة.

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وأعلن رئيس شعبة السيراميك، أنه بدءًا من مطلع أكتوبر الجارى ستقوم مصانع السيراميك ببدء السداد، مشيرا إلى أن هناك مجهود كبير من قبل المهندسة منى خضير نائب رئيس الشركة القابضة للغاز للتوصل إلى هذا الاتفاق.

وأشار عفيفى، إلى أهمية أن يتم مراجعة أسعار الغاز لمصانع السيراميك والمحاسبة بالسعر العالمى عند 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بدلا من 7 دولار التى يتم محاسبة مصانع السيراميك عليها حاليا، حتى لا تتفاقم المديونيات مرة أخرى.

وقال شريف عفيفى إن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016 ارتفع من 18 جنيها إلى 126 جنيها، مشيرا إلى أن استمرار انخفاض الطلب الخارجى وزيادة التكاليف الإنتاجية تعتبر عوائق أمام صناعة السيراميك.