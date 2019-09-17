الان تتابع مسؤول بمؤسسة النقد: الطرح العام لـ “أرامكو” لن يؤثر على السيولة بالقطاع المصرفي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 قال مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي إنه يتوقع ألا يؤثر الطرح العام لأرامكو على السيولة بالقطاع المصرفي. بحسب رويترز. Advertisements ونقلت الوكالة عن المسئول قوله إن “أسعار الفائدة المنخفضة ربما يكون لها تأثير إيجابي على ربحية البنوك إذ أنها ستعزز الإقراض”. وتابع المسؤول بمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي: لا نية لتعديل ارتباط العملة بالدولار. واستطرد المسؤول: حيازاتنا من أدوات الخزانة الأمريكية تحقق عائدا إيجابيا

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