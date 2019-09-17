شراكة بين «ضيف الاتحاد» و«الإمارات دبي الوطني»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلن برنامج ضيف الاتحاد، وهو برنامج الولاء الخاص بالاتحاد للطيران، عن إقامة شراكة مع بنك الإمارات دبي الوطني، للسماح بالمتعاملين مع المصرف بتحويل نقاط بلاس المكتسبة، من خلال برنامج الولاء الخاص بالبطاقات الائتمانية الصادرة عن المصرف، إلى أميال ضيف الاتحاد.

وابتداءً من 15 سبتمبر الجاري، سيتمكن زبائن بنك الإمارات دبي الوطني من استبدال كل نقطة من نقاط بلاس بعشرة من أميال ضيف الاتحاد عند تحويل ما لا يقل عن 500 نقطة من نقاط بلس.

واحتفالاً بهذه الشراكة، سيحصل المتعاملون على 20% من الأميال الإضافية، وعلى فرصة المشاركة بسحب لربح جائزة من أصل 20 جائزة عبارة عن 50 ألف ميل من أميال الاتحاد، خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر و31 أكتوبر، على أن تتم إضافة الأميال الإضافية المكتسبة بنسبة 20% خلال 15 يوم عمل، بعد انتهاء فترة إطلاق الشراكة.

وقال ياسر اليوسف، نائب الرئيس لشؤون الشراكات التجارية في مجموعة الاتحاد للطيران: تمنح هذه الشراكة الجديدة، ضيوفنا مجموعة من الخيارات المتنوعة لزيادة عدد الأميال المكتسبة، يمكن استخدامها لحجز التذاكر الجوية أو ترقية درجة الرحلة.

وقال سوفو ساركار، نائب رئيس تنفيذي أول - رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في بنك الإمارات دبي الوطني تعكس الشراكة التزامنا بالتعاون مع شركاء رائدين للاستمرار في تعزيز تجربة المتعاملين لدينا، حيث أصبح بإمكانهم تحويل نقاط بلاس للسفر إلى أكثر من مئة وجهة عالمية.