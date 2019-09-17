حملة لتوعية غير المسجلين بآليات توسيع «الانتقائية»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب حملتها التوعوية الشاملة حول «أهداف وآليات توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، وإجراءات التسجيل بالنظام الإلكتروني للهيئة»، التي تتضمن مجموعة من ورش العمل التعريفية مخصصة لغير المسجلين للضريبة الانتقائية. وبدأت الحملة أمس بعقد ورشة عمل في أبوظبي، ثم تعقد ورشة عمل مماثلة الأربعاء المقبل في دبي وتعقد ورشة عمل يوم الاثنين المقبل في عجمان (لقطاعات الأعمال المعنية في الإمارات الشمالية).

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي أن هذه الحملة تأتي ضمن الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء الموقر رقم (52) لسنة 2019 بشأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي وبموجبه يتم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر عام 2017.

ونبه ممثلو الهيئة إلى أهمية إسراع قطاعات الأعمال المعنية بتنفيذ إجراءات التسجيل مبكراً، لضمان الالتزام الكامل بقرار مجلس الوزراء تجنباً للتعرض للمخالفات في حال التأخر بالتسجيل حتى دخول القرارين حيز التنفيذ، مشيرين إلى أنه يتعين على منتجي، ومستوردي، ومخزني المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها اتباع الإجراءات الجديدة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة، أن هذه الورشة التعريفية جاءت في إطار خطط الهيئة المكثفة لرفع مستوى الوعي الضريبي بين قطاعات الأعمال بشكل عام والحرص على التواصل المستمر مع العاملين في كافة الأنشطة الاقتصادية لإحاطتهم علماً بمستجدات العمل والإجراءات الضريبية والتعرف على آرائهم ومعالجة أي عقبات قد تواجههم بما يضمن تطبيق الأنظمة الضريبية الإماراتية بسهولة ويسر.