شكرا لقرائتكم خبر عن نادر مقبل مسؤولاً في «دريك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» تعيين «نادر مقبل» كمسؤول علاقات المستثمرين ليحل محل مسؤول علاقات المستثمرين السابق، بحسب بيان للشركة على سوق دبي المالي. كما أعلنت الشركة عن انتهاء العمل وتسليم المرحلة الأولى من مشروع توسعة جامعة «صباح السالم» في الكويت.

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