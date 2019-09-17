490 ملياراً قطاع السياحة الإقليمي 2028

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

تمثل «الأحداث والفعاليات» التي تعزز من نمو قطاع السياحة المحور الرئيسي لمعرض سوق السفر العربي 2020، الذي يستضيفه «مركز دبي التجاري العالمي» في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 إبريل 2020.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المجلس العالمي للسفر والسياحة، فإنه من المتوقع أن ترتفع نسبة المساهمة المباشرة لقطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط إلى 133.6 مليار دولار (490.3 مليار درهم) بنسبة 4.2% سنوياً؛ وذلك بحلول عام 2028، مدعومة بشكلٍ جزئي بارتفاع أعداد السياح القادمين إلى المنطقة.

وسيسلط المعرض الضوء بشكلٍ رئيسي على تأثير الأحداث والفعاليات الكبرى على نمو قطاع السياحة في المنطقة، وكيفية إلهام صناعة السفر والضيافة حول أهمية الجيل التالي من الأحداث؛ حيث يجمع المعرض تحت سقفٍ واحد كبار المسؤولين التنفيذيين والخبراء والمتخصصين في قطاع السفر، ويتيح لهم الفرصة لعقد الاجتماعات وإبرام الصفقات التجارية على مدى أربعة أيام.

وعلى مستوى الإمارات، شهدت المراكز الرئيسية التي تقام فيها المعارض في كل من دبي وأبو ظبي نمواً بنسبة 14٪ بين عامي 2016 و2018؛ حيث استقبل «مركز دبي التجاري العالمي» 3.4 مليون زائر في عام 2018، في حين رحّب مركز أبوظبي الوطني للمعارض ومركز العين للمؤتمرات بأكثر من مليوني زائر خلال الفترة ذاتها.

ويتوقع المنظمون أن يشهد «إكسبو 2020 دبي» 11 مليون زيارة من قبل الأشخاص القاطنين في دولة الإمارات، فضلاً عن 14 مليون زيارة سيسجلها الزوار الذين سيقدمون من خارج الدولة وأغلبيتهم من السياح.