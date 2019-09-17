شكرا لقرائتكم خبر عن «أكسالتا» تعتزم الاستحواذ على «كابيتال بينتس» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «أكسالتا»، المتخصصة في تصنيع وبيع الطلاء السائل ومساحيق الطلاء والمدرجة في بورصة نيويورك، عن إبرامها اتفاقاً نهائياً للاستحواذ على شركة «كابيتال بينتس المحدودة»، التي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وتعمل في مجال تصنيع مساحيق الطلاء بتقنية التصليد الحراري والمختصة في مساحيق الطلاء المعماري.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة في الربع الأخير، علماً بأنّ إتمام الاتفاقية يبقى رهناً بالحصول على الموافقات التنظيمية. ولم يتم الإفصاح عن البنود المالية في الاتفاق.

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