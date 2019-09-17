ملخص الخبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - * أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، عن انعقاد دورته ال 14 لمنتدى جيبكا السنوي في دبي في الفترة ما بين 3 و5 ديسمبر المقبل في مدينة جميرا. ويفتتح الدورة الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز العماني، بمشاركة قادة القطاع.

* منحت شركة جرانديس للاستثمار عقد تنفيذ الأعمال الرئيسية لبناء «مركز باراكير» لطب العيون، إلى شركة الامارات المساندة «مالتورو». ويعتبر «باراكير» من أكبر العيادات المتخصصة في طب العيون في العالم، ويقع مركزه الرئيسي في برشلونة وسيكون المستشفى الجديد في مدينة دبي الطبية أول مركز لباراكير خارج إسبانيا.

* فازت «تفوق لإدارة العقارات»، التابعة ل«مجموعة التزام لإدارة الأصول»، بعقد لإدارة المرافق من «كوا للتطوير العقاري»، لتوفير خدمات إدارة المرافق للوحدات التجارية والبيع بالتجزئة «نسب» و«نوا» في مشروع «كوا كافناس».

* استحوذ «إنفستكورب» على شركة «تيكِت هولدنج سارل» (فيفاتيكِت) - مزوّد الحلول البرمجية المتكاملة لحجز التذاكر - من المؤسسين الشريكين لوكا مونتيبوغنولي ولوانا ساباتيني وشركة «بيه فور بيه» المملوكة لجوزيبي كاميلو بيلينجا وصندوق جريفين التابع لستيفانو لاندي وشركة «برافو كابيتال بارتنرز».