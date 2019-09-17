شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السعودى: نمو الاقتصاد فى 2019 لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي .

ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 % في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.

وأضاف الخليفي أنه من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على الميزانية.

وأدى الهجوم على معملي بقيق وخريص لتوقف نصف إنتاج المملكة وهي أكبر مُصدر للخام في العالم.