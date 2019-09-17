شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى السعودى: نمو الاقتصاد فى 2019 لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي .
ويتوقع الصندوق أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 1.9%، بما يمثل تباطؤا مقارنة مع النمو البالغ 2.2 % في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.
وأضاف الخليفي أنه من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على منشأتي نفط سعوديتين على الميزانية.
وأدى الهجوم على معملي بقيق وخريص لتوقف نصف إنتاج المملكة وهي أكبر مُصدر للخام في العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر المركزى السعودى: نمو الاقتصاد فى 2019 لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.