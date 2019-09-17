شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدولار اليوم فى البنك الأهلى المصرى الثلاثاء 17-9-2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجل سعر الدولار اليوم الثلاثاء 17-9-2019 ، فى البنك الأهلى المصرى 16.32جنيها للشراء، و16.42 جنيها للبيع.

كما سجل سعر اليورو 17.93 جنيها للشراء، و 18.09 جنيها للبيع.

أما عن الجنية الإسترلينى فسجل 20.22 جنيها للشراء، و20.41 جنيها للبيع.

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وكان البنك المركزى المصرى، قال سابقا إن الاحتياطى الأجنبى لمصر شهد ارتفاعًا من 12.9 مليار دولار فى شهر يونيو 2014، إلى 45 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2019.

وأضاف البنك المركزى المصرى، الأحد الماضى خلال كلمته فى "الدورة الـ43 لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن التنسيق بين المؤسسات المصرية كان وراء نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر بدعم من القيادة السياسية، لافتا أيضا إلى دعم رئيس الحكومة لإنجاح البرنامج.

وأكد البنك المركزى المصرى، أن ميزان المدفوعات حقق فائضًا بقيمة 12 مليار دولار خلال العام الماضى، مؤكدًا أن مؤشرات النمو الاقتصادى تؤكد نجاح برنامج الإصلاح وأن هناك تنسيقًا كبيرًا بين السياستين النقدية والمالية.