شكرا لقرائتكم خبر عن السعر النقدي لخام دبى يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر عند 67.55 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قفز السعر النقدى لخام دبى لشهر أقرب استحقاق في نوفمبر 3.69 دولار إلى 67.55 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، فى تقييم سعرى لمنصة بلاتس التابعة لستاندرد آند بورز بعد هجوم على منشأتى نفط في السعودية يوم السبت.
والسعر هو الأعلى منذ أواخر مايو .
كانت هذه تفاصيل خبر السعر النقدي لخام دبى يقفز لأعلى مستوى فى 4 أشهر عند 67.55 دولار للبرميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.