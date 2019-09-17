شكرا لقرائتكم خبر عن أرزان يصل لدعم محوري – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مجموعة أرزان المالية للتمويل والاستثمار (ARZAN) في آخر جلساته ، ليصل بهذا الانخفاض إلى الاستناد لمستوى الدعم المحوري 25.00 ، هذا المستوى الذي تحدثنا عنه بتقاريرنا السابقة وكان مستهدفاً سعرياً وضعناه للسهم ، في ظل سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -3.07% بما يعادل -0.80 نقطة .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 25.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 23.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 24.00 ومستوى المقاومة 26.30 .