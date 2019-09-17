- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الخليج (GBK) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند مرة أخرى لمستوى الدعم 285.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 240.00 إلى 330.00) ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.72% بما يعادل -5.00 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 285.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 274.38 الذي يمثل النسبة الذهبية من متتالية فيبوناتشي التصحيحية السابق ذكرها وهو مستوى 61.8% منها .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 280.00 ومستوى المقاومة 292.00 .
كانت هذه تفاصيل خبر بنك الخليج يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 17-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.