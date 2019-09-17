شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الخليج يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم بنك الخليج (GBK) الانخفاض بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليستند مرة أخرى لمستوى الدعم 285.00 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 240.00 إلى 330.00) ، في ظل استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.72% بما يعادل -5.00 نقطة ، ويأتي هذا الانخفاض وسط بدء ظهور تقاطع إيجابي بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 285.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم التالي عند 274.38 الذي يمثل النسبة الذهبية من متتالية فيبوناتشي التصحيحية السابق ذكرها وهو مستوى 61.8% منها .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 280.00 ومستوى المقاومة 292.00 .