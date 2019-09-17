شكرا لقرائتكم خبر عن مينا يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة مينا العقارية (MENA) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل السهم خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.77% بما يعادل -0.30 نقطة ، في ظل استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد بالمدى المتوسط ، مصحوباً بارتفاع ملحوظ بأحجام التداول .

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 41.90 ، طيلة ثبات مستوى الدعم 37.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 37.50 ومستوى المقاومة 40.70 .