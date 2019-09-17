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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني يقلص الكثير من خسائره – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بعد انخفاض سهم بنك الكويت الوطني (NBK) في آخر جلساته ليسجل أدنى سعر له عند 910.00 ، ليرتد منه ارتفاعاً ليقلص من خسائره مغلقاً على انخفاض بلغت نسبته -0.85% بما يعادل -8.00 نقطة ، وجاء ارتداد السهم نتيجة وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي بها ليحاول بذلك تصريف هذا التشبع البيعي ، في ظل سيطرة الموجة التصحيحية الهابطة على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 920.00 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 880.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 900.00 ومستوى المقاومة 958.00 .
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