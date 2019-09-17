شكرا لقرائتكم خبر عن كيان السعودية وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم كيان السعودية للبتروكيماويات (2350) على انخفاض في آخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.79% بما يعادل -0.08 ريال ، وذلك في ظل توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليؤكد السهم بهذا الانخفاض على كسر مستوى الدعم المهم 10.15 .

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أدنى مستوى 10.15 ، ليستهدف مستوى الدعم 9.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9.55 ومستوى المقاومة 10.38 .