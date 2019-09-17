شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلية يستعيد تعافيه – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قفز سهم الأهلية للتأمين التعاوني (8140) ارتفاعاً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مصحوباً بارتفاع كبير في أحجام التداول ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 5.75% بما يعادل 0.60 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع وسط تأثر السهم باختراقه خط اتجاه هابط في وقت سابق على المدى القصير ، وبدعم إيجابي متواصل من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

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لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة على المدى القصير ، خاصة في حالة ان نجح باختراق مستوى المقاومة 11.46 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 12.74 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10.40 ومستوى المقاومة 11.55 .