سابك يحاول تعويض بعض خسائره - تحليل صباحي – 17-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم سابك (2010) في آخر جلساته ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع تعويض بعض خسائره السابقة ، وتصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً حذرة بلغت نسبتها 1.98% بما يعادل 1.80 ريال ، ويأتي هذا الارتفاع في ظل سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط سلبي متواصل من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة . Advertisements لهذا نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 90.00 استعداداً لكسره ، طيلة ثبات المقاومة 97.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 97.00 .

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