شكرا لقرائتكم خبر عن اميانتيت يعمق من خسائره – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق سهم شركة اميانتيت العربية السعودية (2160) من انخفاضه بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل تأثره بالضغط السلبي من تداولاته أدنى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر جديدة بلغت نسبتها -5.53% بما يعادل -1.12 ريال .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 20.66 ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 17.50 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 18.44 ومستوى المقاومة 20.66 .