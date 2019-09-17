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شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يستعد بكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -0.32 ريال ، ليستعد بذلك كسر مستوى الدعم المحوري 23.60 .
لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 23.60 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.30 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.56 ومستوى المقاومة 25.00 .
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