شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض يستعد بكسر دعم محوري – تحليل صباحي – 17-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الرياض (1010) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، وبتوارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.32% بما يعادل -0.32 ريال ، ليستعد بذلك كسر مستوى الدعم المحوري 23.60 .

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لذلك نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 23.60 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 21.30 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 22.56 ومستوى المقاومة 25.00 .