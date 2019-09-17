الان تتابع السعودية ترجئ الإعلان عن مخصصات غاز البترول المسال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:

قالت ثلاثة مصادر إن أرامكو السعودية سترجئ إعلان تخصيص شحنات غاز البترول المسال لشهر أكتوبر تشرين الأول إلى 18 سبتمبر أيلول بدلا من 16 سبتمبر أيلول عقب هجمات على منشأتي نفط في المملكة.

وتعاني ‭‭‬آ‭‬‬سيا من عجز هيكلي في غاز البترول المسال، الذي يتألف في الأساس من البيوتان والبروبان، وتحتل الصين واليابان

وكوريا الجنوبية المراكز الثلاثة الأولي بين المستوردين.

وتعتمد الصين بشدة على إمدادات الشرق الأوسط بعد أن تخلى المشترون عن الشحنات الأمريكية بسبب الرسوم المفروضة علي بكين.

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لكن أسعار غاز البترول المسال تراجعت في الاشهر الأخيرة بسبب الإمدادات الكبيرة وحلت الولايات المتحدة محل الشرق الأوسط كأكبر مورد لغاز البترول المسال لكوريا الجنوبية قبل أكثر من عامين.

وأظهرت بيانات من شركة النفط الوطنية الكورية الجنوبية أن كوريا الجنوبية استوردت 49.2 مليون برميل من غاز البترول المسال في أول سبعة أشهر من العام.

وشكل غاز البترول المسال الأمريكي 91.4 بالمئة من إجمالي ورادات كوريا الجنوبية أو 44.9 مليون برميل مقابل حصة السوق

السعودية البالغة 1.4 بالمئة.

لكن المشترين يشعرون بالقلق من أن أرامكو السعودية قد ترفع أسعار غاز البترول المسال.

وتعد أرامكو السعودية التي صدرت نحو 9.2 مليون طن من غاز البترول المسال في 2018، ثاني أكبر مورد في الشرق الأوسط بعد قطر التي صدرت ما يزيد قليلا عن عشرة ملايين طن العام الماضي حسب بيانات إف.جي.إي.