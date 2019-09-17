أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1دولار أمريكى بـ3.7515 ريال سعودى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار العملات استقرارا مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 17-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7515 ريال سعودى. عملات دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7515 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي. يورو (EUR) يورو (EUR) 1 يورو = 4.1328 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2420 يورو. جنيه استرليني (GBP) جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.6510 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.2150 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD) دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8316 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3532 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD) دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5668 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3896 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY) ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0347 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.8218 ين ياباني.

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