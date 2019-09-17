شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاعى البنوك والنفط والغاز. وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.43% خاسرا 24 نقطة ليصل إلى مستوى 5608.79 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.46% خاسراً 27.780 نقطة ليصل إلى مستوى 6072.79 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.35% خاسراً 16.410 نقطة ليصل إلى مستوى 4710.59 نقطة. وجرى التداول بمستهل التعاملات على 86.3 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار كويتى عبر 4941 صفقة. Advertisements وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.88%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 0.70%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.54%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.49%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.45%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.48%. وجاء سهم "شركة العيد للأغذية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.92%، تليه شركة الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية بنسبة 4.92%، ثم شركة صناعات أسمنت الفجيرة بنسبة 4.90%، فيما تصدر سهم "شركة وربة كابيتال القابضة" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 18.99% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 9.90%، ثم شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 8.88%.

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