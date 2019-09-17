شكرا لقرائتكم خبر عن قطاع الأعمال :تنفيذ أضخم مشروع لإدارة موارد الشركات بالشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت وزارة قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات لعرض رؤية واستراتيجية الوزارة بشأن برنامج التحول الرقمي في الشركات القابضة و التابعة، والوقوف على متطلبات تنفيذ مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات (ERP).

وأكد الوزارة أن أولى مراحل التحول الرقمي لشركات القطاع هي تنفيذ منظومة كاملة لميكنة إدارة الموارد، بهدف توحيد وتحسين وميكنة نظم العمل بما يمكن من توفر المعلومات بدقة وسرعة ويسهل تدفقها بين الإدارات المختلفة، ويشمل هذا النظام 6 محاور أساسية وهي المالية، المخازن، الإنتاج، المشتريات، المبيعات، والموارد البشرية.

وأشار ت إلى أن هذا المشروع يعد الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات على مستوى الشرق الأوسط، حيث يتضمن إدخال نظام تخطيط وإدارة الموارد لنحو 60 شركة في 12 قطاعًا دفعة واحدة خلال عام ونصف.

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ومن المتوقع أن تنتهي الشركات القابضة والتابعة من اختيار الشركات والتعاقد مع الموردين خلال شهر أكتوبر المقبل، على أن يبدأ تنفيذ المشروع في شهر نوفمبر 2019.

كان قد تم توقيع عقد بين الشركات القابضة الخاضعة لإشراف الوزارة واستشاري مشروع تطبيق نظام تخطيط وإدارة موارد المؤسسات ERP)) وهي شركة "برايس ووتر هاوس كوبرز"، لإعداد سياسات التحول الرقمي ولإدارة عمليات اختيار الموردين والمنفذين للبرنامج.