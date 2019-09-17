شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء مهلة سداد فاتورة التليفون الأرضى لشهر يوليو وفرض غرامات على المتأخرين والان مع تفاصيل الخبر
وبدأت عمليات سداد الفواتير من 15 يوليو الماضي، ولمدة شهر حتى 14 أغسطس، ثم يتم تحويل الخط استقبال فقط لمدة شهر آخر حتى 14 سبتمبر، على أن يتم قطع الخدمة إرسال واستقبال حال عدم سداد الفواتير.
كانت الشركة المصرية للاتصالات أعلنت أمس أنها أنفقت 3 مليارات دولار لتطوير البنية التحتية للاتصالات منذ 5 سنوات منها 2 مليار دولار في آخر عامين.
ويرتبط الاشتراك بخدمات ADSL بتعاقد العميل بخط تليفون أرضى، وعادة ما يتسبب قطع الحرارة عن الهاتف الثابت بقطع خدمة الانترنت الأرضى، ومع انتهاء فترة السماح التى تتيحها الشركة للعملاء لسداد فاتورة الخدمة الارضية، يتجه العديد من المستخدمين لسداد الفاتورة بكثافة، لتجنب قطع الخدمة لحين السداد.
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