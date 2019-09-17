شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: 5 مصاف آسيوية على الأقل ستتلقى كامل كميات الخام السعودى فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لرويترز، إن خمس شركات تكرير آسيوية على الأقل منهما شركتان فى الهند ستتلقى كامل الكميات المخصصة لها من النفط الخام السعودى، وذلك عقب هجمات على منشأتى نفط سعوديتين فى مطلع الأسبوع.
وقال ثلاثة من المصادر إن شركات تكرير حكومية هندية ستتلقى كامل الكميات من السعودية لشهر أكتوبر.
كما قالت شركتا تكرير أخريان فى شمال آسيا إن أرامكو السعودية أخطرتهما بأنه لن يكون هناك تغيير على جدول التحميل فى سبتمبر وأكتوبر.
وقال أحد المصادر" السعودية أكدت (لنا) أن مصفاتنا ستتلقى شحناتها المطلوبة بالكامل فى سبتمبر وأكتوبر، لم يُطلب منا التبديل أو الإرجاء".
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