شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. وزارة الاتصالات تفتتح مركز البريد المصري للتبادل واللوجستيات بمطار القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مركز البريد المصري للتبادل والوجستيات بمطار القاهرة الدولي، بعد إعادة إنشائه وتطويرة وفقا للمعايير الدولية بالاعتماد على أحدث نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليكون واجهة مشرفة لمصر. وتقود وزارة الاتصالات خطة طموحة لتطوير مكاتب البريد على مستوى الجمهورية، إضافة إلى تقديم غالبية الخدمات الحكومية عبر مراكز الخدمات البريدية بجميع محافظات الجمهورية. Advertisements ومن المقرر أن يحضر الافتتاح وفد رفيع من َوزارة الاتصالات وقيادات الهيئة القومية للبريد، ويصل عملاء صندوق توفير البريد بنحو 24 مليون جنيه برأسمال مودعين نحو 220 مليار جنيه.

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