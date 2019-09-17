شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الأسهم السعودية بمستهل التعاملات وسط هبوط قطاعات قيادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% خاسرا 19.79 نقطة ليصل إلى مستوى 7807.38 نقطة.

كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.23% خاسرا 8.58 نقطة ليصل إلى مستوى 3649.40 نقطة.

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وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 37.1 مليون سهم بقيمة مليار ريال، وارتفعت أسهم 90 شركة، فيما تراجعت 64 شركة.

وتراجع 11 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.58%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.01%، أعقبه قطاع الأدوية بنسبة 0.58%، تلاه قطاعى الخدمات الاستهلاكية وإنتاج الأغذية بنسبة 0.34%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.31%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.12%.

وجاء سهم "صناعة الورق" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 7.06%، ثم سلامة بنسبة 3.57%، ثم أليانز إس أف بنسبة 3.46%، فيما تصدر سهم "أسواق العثيم" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 2.07% ثم سابك بنسبة 2.05%، ثم التعاونية بنسبة 1.79%.