شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم طوكيو تغلق عند أعلى مستوى فى 4 أشهر ونصف وقطاع الطاقة يرتفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى عند الإغلاق في أربعة أشهر ونصف الشهر اليوم الثلاثاء، إذ عززت قفزة في أسعار النفط تسببت فيها هجمات على منشأتي نفط سعوديتين أسهم الشركات المرتبطة بالنفط والغاز.

وارتفع المؤشر نيكي القياسي 0.1% إلى 22001.32 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ 26 أبريل في عاشر يوم من المكاسب على التوالي وهي أطول سلسلة مكاسب منذ أكتوبر 2017.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1614.58 نقطة، وهو أيضا أعلى إغلاق في أربعة أشهر ونصف الشهر.

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وقادت الشركات المرتبطة بالنفط والغاز المكاسب إذ حقق قطاع التعدين وقطاع منتجات النفط والفحم أفضل أداء للقطاعات الفرعية في بورصة طوكيو الرئيسية، ليقفز مؤشرا القطاعين تسعة بالمئة و4.5% على الترتيب.

وارتفع سهم شركة النفط والغاز إنبكس كورب 9.7 % وزاد سهم شركة الهندسة العالمية جيه.جي.سي 5.6 %.

وعلى صعيد الأسهم الهابطة، كان قطاعا الطيران والشحن، اللذان يتأثران بارتفاع تكاليف النفط الخام، أسوأ قطاعين أداء، إذ نزلا 1.7% و1.3 % على الترتيب.