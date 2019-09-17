شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى يشيد بالإصلاحات الكبرى التي نفذتها مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي بالإصلاحات الكبري التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والذي أهلها أن تكون قبلة الاستثمار الأولي في إفريقيا.

وجاء ذلك خلال لقاء وزيرةالاستثمار والتعاون الدولي، الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الإفريقى.

وبحث الاجتماع، تعزيز التعاون مع البنك لدفع مبادرات الاندماج الإقليمي وعملية التكامل الاقتصادي ومشروعات الربط بين الدول الأفريقية، وذلك في إطار جهود تدعيم مجالات التعاون الاقتصادي والتنموي على مستوى القارة وتعزيز حجم التجارة البينية.

وناقش الجانبان التعاون خلال الفترة المقبلة في مجالات مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والبنية الأساسية والنقل والمواصلات، إلى جانب

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مشروعات الشباب والمرأة، ومشروعات التعاون الفنى الموجهة للقطاعات التى تستهدف الاستثمار فى رأس المال البشرى كالتعليم والصحة.

وأكدت الوزيرة، اهتمام مصر خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي عام 2019 بزيادة حجم التعاون مع البنك خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات التنموية، وذلك في ضوء تحسين مناخ الأعمال والاستثمار.

ودعت نائب رئيس البنك للمشاركة في مؤتمر أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع وزارتى الخارجية والتجارة والصناعة خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة.