شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطاقة الروسى: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة الروسى ألكسندر نوفاك، للصحفيين إن ارتفاع أسعار النفط العالمية يوم الاثنين، كان متوقعا إذ أن الأسعار كانت بحاجة لأن تعكس المخاطر بعد هجوم على البنية التحتية النفطية السعودية.
وأوضح نوفاك "الجميع توقعوا ارتفاع الأسعار بقدر ما يوم الاثنين، لأن الأسعار تأخذ فى الحسبان الضبابية والمخاطر. أعتقد أن السوق ستتفاعل مع الموقف بناء على المعلومات القادمة من السعودية".
وقال نوفاك، "يمكن أن نتحدث (لاحقا). المختصون لدينا على اتصال". وروسيا حليف للرياض فى اتفاق عالمي لكبح الإمدادات.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الروسى: ارتفاع أسعار النفط يعكس المخاطر بعد هجمات على النفط السعودى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.