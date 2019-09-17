شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على استعادة تعافيه ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 54.78 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 55.88 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه