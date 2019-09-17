- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم كوكاكولا COCA-COLA CO (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ويأتي هذا الانخفاض في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد بالمدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، وبدعم إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول السهم بهذا الارتفاع البحث عن قاع صاعد يتخذ منه قاعدة قد تساعده على استعادة تعافيه ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .
لذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أعلى مستوى 54.78 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 55.88 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر كوكاكولا يبحث عن قاع صاعد – تحليل – 16-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.