شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أوف أمريكا يجني أرباحه – تحليل – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع بشكل طفيف سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته اللحظية لهذا اليوم ، ليسجل أدنى سعر له عند 29.63 وارتد منه قليلاً ليقلص من تلك الخسائر ، ليجني السهم بذلك أرباح ارتفاعاته السابقة بالمدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.06 .

الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد