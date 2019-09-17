بنك أوف أمريكا يجني أرباحه – تحليل – 16-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع بشكل طفيف سهم بنك أوف أمريكا BANK OF AMERICA CORPORATION (BAC) بتداولاته اللحظية لهذا اليوم ، ليسجل أدنى سعر له عند 29.63 وارتد منه قليلاً ليقلص من تلك الخسائر ، ليجني السهم بذلك أرباح ارتفاعاته السابقة بالمدى القصير ، وليحاول في الوقت نفسه تصريف تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء وبدء ظهور تقاطع سلبي بها ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير ، مع استمرار الدعم الإيجابي من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
لهذا تشير توقعاتنا إلى ارتفاع السهم بتداولاته القادمة على المدى القصير ، طيلة ثبات مستوى الدعم 28.86 ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 31.06 .
الاتجاه المتوقع لتداولاته القادمة : صاعد
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