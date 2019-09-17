مايكروسوفت يكافح للتخلص من ضغطه السلبي – تحليل – 16-09-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم مايكروسوفت MICROSOFT CORP (MSFT) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر تلقيه ضغطاً سلبياً من متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليستند من جديد لخط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، كمحاولة أخيرة منه لاكتساب بعضاً من الزخم الإيجابي قد يساعد على استعادة تعافيه ، وسط توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية . Advertisements لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 141.50 ، بشرط ثبات مستوى الدعم 134.64 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه

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