شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليتشبث السهم بآخر أمل له لاستعادة تعافيه وهو تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط .

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لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 191.50 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 184.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه