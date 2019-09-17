- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن فيس بوك يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول سهم فيس بوك FACEBOOK (FB) اكتساب زخماً إيجابياً بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وسط تأثره بالضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، ليتشبث السهم بآخر أمل له لاستعادة تعافيه وهو تداولاته بمحاذاة خط اتجاه رئيسي صاعد بالمدى المتوسط .
لهذا تستمر توقعاتنا بترجيح سيناريو ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 191.50 استعداداً لمهاجمته ، طيلة ثبات مستوى الدعم 184.50.
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح ارتفاعه
كانت هذه تفاصيل خبر فيس بوك يتشبث بالاتجاه الصاعد – تحليل – 16-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.