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شكرا لقرائتكم خبر عن جنرال اليكتريك يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط - تحليل – 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جنرال إليكتريك GENERAL ELECTRIC CO (GE) بشكل طفيف بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليلامس بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ويأتي ذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء ، بصورة مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر .
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 8.78 ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 9.99 .
الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة : مرجح انخفاضه
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