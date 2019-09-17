شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر اللايتكوين 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر اللايتكوين في مسار ضيق مستقراً فوق مستوى 70.00، وبالتالي، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة لهذا اليوم، والتي تستهدف مستويات 75.00 ثم 84.60 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات فوق 70.00 لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 65.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد