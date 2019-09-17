شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر الإيثريوم 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحافظ سعر الإيثريوم على ثباته فوق مستوى 189.90، ليبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات فوق هذا المستوى، يدعمه المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن هدفنا الإيجابي التالي يتواجد عند 222.92.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 185.00 والمقاومة 210.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد