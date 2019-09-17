شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر البتكوين 16-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر سعر البتكوين أي حركة قوية منذ الصباح، ليبقى مستقراً داخل القناة اللحظية الهابطة، وبالتالي، لا تغيير على توقعاتنا للاتجاه الهابط التي تعتمد على الثبات دون 10600.00، بينما يتواجد هدفنا التالي عند 9855.80.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 9800.00 والمقاومة 10600.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط