شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات المصرية توقع عقود توريد مواد بناء وصناعات غذائية للعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، أن السوق العراقية ما زالت تتمتع بفرص استثمارية جيدة أمام المستثمرين المصريين، علمًا بأن العام الماضى شهد إقبالاً ملحوظًا من جانب العاملين بقطاع البناء والتشييد للعمل فى العراق.

وقال عادل رحومة فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الشركات المصرية نجحت فى توقيع عقود توريد فى قطاع الصناعات الغذائية وعلى رأسها الزيوت، بالإضافة إلى توريد مواد البناء مثل السيراميك والرخام وعقد لإنشاء مصنع بالعراق للمبانى سابقة التجهيز بتعاون مصرى عراقي، مشيرًا إلى أن هذا المصنع يعمل على تلبية احتياجات البناء فى وقت سريع وبتكاليف أقل.

وأجرى الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، زيارة إلى العراق العام الماضى ضم 10 شركات مصرية تعمل فى قطاعات مختلفة، ضمت مواد البناء والمقاولات والصناعات الغذائية والصناعات الهندسية، والطاقة الشمسية، ووقعت بعض هذه الشركات عقود توريد فى فى مواد البناء والمواد الغذائية.