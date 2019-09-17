55.8 مليار ناتج قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حافظ قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات في الإمارات على مساره الصاعد خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يعكس مواكبة القطاع لمسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة وعلى نحو ينسجم مع رؤية الإمارات 2021.

وبلغت قيمة الناتج المحلي للقطاع 55.8 مليار درهم خلال العام 2018 بنمو نسبته 2.7% بالمقارنة مع 54.3 مليار درهم في العام 2017، وذلك بحسب المؤشرات التي تصدرها الجهات المختصة في الدولة ومن ضمنها الهيئة الاتحادية للتنافسية.

ويشكل ناتج قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نحو 5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات خلال العام 2018.

وكان التطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده الدولة، والزيادة السكانية المصاحبة ساهما في زيادة الطلب على الكهرباء والمياه والغاز ومعدلات استهلاكها. وعملت الدولة على سد احتياجاتها من الكهرباء بطرق بديلة، وأهمها موارد الطاقة النظيفة ومشروع الربط الكهربائي الوطني الإماراتي.

ويعتبر إنشاء قطاع مستدام للطاقة المتجددة والنظيفة ركناً استراتيجياً في سياسة الإمارات الرامية إلى تنوع اقتصادها وتحقيق اقتصاد مستدام، وهو الأمر الذي يعد ميزة بارزة في استراتيجية الابتكار في الدولة.

وتقود مدينة مصدر في أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية قطاع الطاقة المتجددة والنظيفة في الإمارات، والذي بات سجله حافلاً بالإنجازات خلال السنوات القليلة الماضية.

وبالعودة إلى تفاصيل نشاط قطاع الكهرباء والغاز والمياه، وأنشطة إدارة النفايات خلال السنوات الخمس الماضية، يتضح من خلال الإحصائيات الرسمية التطور الكبير الذي تحقق، حيث ارتفع الناتج الإجمالي للقطاع من 38.8 مليار درهم في العام 2014 إلى مستوى 46.5 مليار درهم تقريباً في نهاية العام 2015.

وخلال العام 2016.. واصل القطاع نموه وبلغت قيمة إنتاجه 48.7 مليار درهم ثم قفز في العام التالي إلى 54.3 مليار درهم. (وام)