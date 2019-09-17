ملخص الخبر

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تستضيف العاصمة أبوظبي في الفترة من 12 إلى 17 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، فعالية «أسبوع الأمن الإلكتروني» الحدث العالمي الأكبر من نوعه على مستوى المنطقة والذي يوفر منصة مبتكرة تجمع تحت مظلتها نخبة من الخبراء والمحترفين في مجال الأمن الإلكتروني للمشاركة في نقاشات وجلسات تدريب تقنية متقدمة.
**أعلن بنك رأس الخيمة الوطني، أمس، عن دخوله في شراكة مع ماستركارد، بهدف تقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة آمنة وميسّرة وذكية. وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نمو التجارة الإلكترونية لهذه الفئة من الشركات، ما يدعم استدامتها على المدى الطويل مستفيدة من قوة الابتكار التكنولوجي.
**أعلنت «جمارك دبي» عن إطلاقها البرنامج التدريبي التخصصي لتطوير الموارد البشرية والتنمية المهنية، بالتعاون مع المعهد المعتمد لتنمية وتطوير الموارد البشرية (CIPD)، وبمشاركة أكثر من 54 موظفاً من إدارة الموارد البشرية في البرنامج.
**استكملت مجموعة من موظفي «إينوك» مؤخراً برنامجاً مكثفاً في المركز الدولي للتدريب على مكافحة الحرائق في لندن، تضمّن تدريباً صارماً على مناهج مكافحة الحرائق ومواجهة حرائق النفط والغاز والتعامل مع المواد الخطرة.
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