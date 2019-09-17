شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مالي جديد ل«واحة الزاوية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «واحة الزاوية» المدرجة أسهمها في سوق أبوظبي الثانوي، عن تعيين «محمد سامر صنع الله» في منصب المدير المالي التنفيذي للشركة. وأشارت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى أن المدير المالي التنفيذي الجديد بدأ مهامه اعتباراً من أمس الأول.

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